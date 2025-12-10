Рассмотрение иска к компании "Северная звезда" продолжат в 2026 году

Пароходство требует взыскать с организации 235,5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края 17 февраля 2026 года вернется к рассмотрению иска Ленского объединенного речного пароходства к угледобывающей компании "Северная звезда", которая ведет освоение Сырадасайского каменноугольного месторождения на Таймыре. Пароходство требует взыскать с компании 235,5 млн рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

"Судебное заседание отложено до 15:30 (11:30 мск) 17 февраля 2026 года", - говорится в картотеке дел по итогам заседания суда. Согласно материалам иска, пароходство требует взыскать с угледобывающей компании 235,5 млн рублей "взноса по общей аварии". О какой именно аварии идет речь, в судебных материалах не говорится.

Освоение Сырадасайского каменноугольного месторождения ведется в рамках создания угольного кластера на Таймыре. Компания "Северная звезда" в 2020 году стала первым резидентом Арктической зоны РФ на территории Красноярского края. При освоении месторождения планируют создать угольный разрез мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год - на втором, построить обогатительную фабрику, морской порт "Енисей", автодорогу, вахтовый поселок, электростанцию.

Ленское объединенное речное пароходство - крупное транспортно-производственное предприятие северо-востока России. Его суда осуществляют перевозки нефтепродуктов и других грузов для четырех субъектов РФ - Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края и Чукотского автономного округа.