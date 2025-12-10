Сбер создал помощников по налогам, расходам и управлению капиталом на базе GigaChat

Как проинформировали в пресс-службе банка, налоговый помощник банка взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов, которую Сбер при поддержке ФНС запустил в сентябре 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сбер запустил на базе GigaChat персональных помощников по налогам, расходам и управлению капиталом. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках конференции "Сделано в Сбере", которую в 2025 году банк впервые объединил с "Днем инвестора".

"Мы создаем экосистему умных помощников, которые экономят время и деньги наших клиентов. Налоговый помощник быстро и бесшовно оформляет налоговые вычеты. Еще год назад это было фантастикой: нужно было вручную собирать документы и подавать декларацию. Помощник по расходам оптимизирует бюджет, а помощник по управлению капиталом формирует оптимальный персональный инвестиционный портфель", - сказал Царев, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы банка.

Отмечается, что помощник по управлению капиталом предоставляет клиенту аналитику ретроспективной доходности и оценку эффективности инвестиционного портфеля в разных разрезах, анализирует доходность, а также сравнивает результаты с ключевыми индексами рынка.

Помощник по расходам формирует еженедельные и ежемесячные дайджесты с ключевыми трендами, анализирует финансовое поведение пользователя, сравнивает его с клиентами схожего профиля и дает персонализированные советы по управлению деньгами, добавили в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, налоговый помощник банка взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов, которую Сбер при поддержке ФНС запустил в сентябре 2025 года.

"Если компания, услугами которой воспользовался человек, уже подключена к платформе, "Сбер" найдет подходящие операции, подготовит справки и отправит их партнеру, тот - в ФНС, а налоговая сформирует заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика. Если компания еще не подключена к платформе, помощник подскажет, как оформить налоговый вычет самостоятельно", - пояснили в пресс-службе.