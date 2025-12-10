Аналитики сохранили прогноз по ключевой ставке на уровне 19,2% годовых

При этом в конце года, как ожидается, показатель составит 16,5%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Аналитики, опрошенные Банком России, сохранили прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год на уровне 19,2% годовых, следует из материалов регулятора.

При этом в конце года, как ожидается, показатель составит 16,5%.

Средняя ключевая ставка в 2026 году прогнозируется на уровне 14,1%, в 2027 году - 10,3%, в 2028 году - 8,9%.

Прогноз роста ВВП на 2025 год понижен до 0,9% с 1%, на 2026 год - до 1,1% с 1,2%, на 2027 год - до 1,7% с 1,8%, на 2028 год - до 1,8% с 1,9%. Медианная оценка долгосрочных темпов роста снижена до 1,8% с 2%.

Прогноз по инфляции на текущий год понижен до 6,3% с 6,6%. В 2026 году инфляция ожидается на уровне 5,1%, в 2027 и 2028 году - 4%.

Средний курс доллара прогнозируется на уровне 83,8 рубля в 2025 году, 90,3 рубля в 2026 году, 97,6 рубля в 2027 году и 102 рубля в 2028 году.