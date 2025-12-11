"Купибилет" выяснил, сколько россияне готовы платить за перелет на праздники

Около половины опрошенных считает нормальным бюджет на перелеты в диапазоне от 30 до 100 тыс. рублей на человека, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. За перелет в период новогодних праздников готовы заплатить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей на человека в обе стороны половина опрошенных россиян, говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с которым ознакомился ТАСС.

"Каждый четвертый (24%) готов заплатить от 30 до 60 тыс. рублей, а еще 26% - от 60 до 100 тыс. руб. Таким образом, около половины путешественников (50%) считает нормальным бюджет на перелеты в диапазоне от 30 до 100 тыс. рублей на человека. При этом 6% опрошенных готовы потратить от 100 до 150 тыс. рублей, а 3% - от 150 до 250 тыс. рублей на авиабилеты в праздничный период", - рассказали в компании.

Согласно исследованию, 18% респондентов считают приемлемой сумму до 10 тыс. рублей на авиабилеты туда-обратно. Для 23% комфортный диапазон - от 10 до 30 тыс. рублей.

Эксперты также выяснили, что для 42% путешественников подорожание авиабилетов оказалось умеренным - в пределах 10-20%. Большинство же отмечает значительный рост: для 40% опрошенных поездки подорожали на 30-40%, а каждый пятый (18%) столкнулся с увеличением цен почти на 50%. Таким образом, почти 60% россиян считают, что стоимость новагоднего отдыха в этом году выросла как минимум на треть по сравнению с прошлым сезоном.

В опросе приняли участие около 1,5 тыс. совершеннолетних россиян. В нем была предусмотрена возможность множественного выбора ответов