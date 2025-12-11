"Алмаз-Антей" поставит более 150 отечественных генераторов для рентген-аппаратов

Множество контрактов на поставку этого оборудования находятся в стадии подписания, сообщил начальник службы департамента развития гражданской продукции концерна Борис Залманов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 150 генераторов для рентген-аппаратов будут поставлены отечественным производителям. Об этом ТАСС сообщил начальник службы департамента развития гражданской продукции Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Борис Залманов на выставке "Здравоохранение - 2025".

"У нас здесь представлена рентгеновская техника. И в этом году мы представляем генератор - один из основных узлов рентгеновских аппаратов, который управляет аппаратами, дает команды и через который идет управление. Здесь мы представляем его как отдельную единицу. Сейчас у нас подписан контракт на поставку уже более чем 150 таких генераторов для отечественных производителей", - сказал представитель концерна.

Он обратил внимание, что множество контрактов на поставку генератора находятся в стадии подписания. "Для медицинского рынка это очень знаковая история", - подчеркнул Залманов.

Он рассказал, что ранее генераторы, механические части и столы закупались за рубежом. Сейчас же "Алмаз-Антей" поставил их на серийное производство, локализованное в России. "Мы видим свое предназначение не только в том, чтобы выпускать готовое оборудование, но и в том, чтобы делать те узлы, которые исторически закупались за рубежом. Эта миссия, которую мы для себя считаем очень важной", - подытожил Залманов.