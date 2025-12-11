Nikoliers: объем ввода коммерческой недвижимости может снизиться в 2026 году

Показатель может составить около 8,1 млн кв. м, что на 12% ниже по сравнению с прогнозируемыми по итогам года 9,1 млн кв. м, говорится в материалах исследования

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Объем ввода коммерческой недвижимости в России в 2026 году может составить около 8,1 млн кв. м, что на 12% ниже по сравнению с прогнозируемыми по итогам 2025 года 9,1 млн кв. м. Об этом говорится в материалах Nikoliers, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Объем ввода коммерческой недвижимости в России по итогам 2025 года может достигнуть 9,1 млн кв. м, что на 62% больше показателя 2024 года. Кроме того, это значение станет рекордным за более чем 10 лет, поскольку превысит максимальный показатель, зафиксированный в 2014 году, - 7,5 млн кв. м. По прогнозам, показатель ввода коммерческой недвижимости в 2026-2027 годах также останется высоким, однако немного снизится по сравнению с 2025 годом и составит около 8,1 млн кв. м в 2026 году. Наибольшая доля ввода вновь придется на складской сегмент", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, при подсчете учитывались суммарные объемы площадей торговой, офисной и складской недвижимости по стране. В период с 2020 по 2023 годы ежегодный ввод коммерческой недвижимости был в диапазоне 3,2 - 4,8 млн кв. м, но в 2024 году увеличился до 5,7 млн кв. м. Доля складского сегмента в новом предложении составляет 84% или 7,7 млн кв. м. Значительная доля складов в общем объеме ввода объясняется высокой активностью маркетплейсов и продуктовых сетей в предыдущие годы, развивающих логистику по РФ, заключавших крупные BTS-сделки и анонсировавших собственное строительство складов. Маркетплейсы сформировали большой объем распределительных центров с анонсируемой датой ввода до 2027 года, что вместе с возможным переносом сроков ввода обеспечит сегменту лидирующую позицию в объеме ввода в течение ближайших двух лет.

В сегменте офисной недвижимости по итогам 2025 года прогнозируется ввод 908 тыс. кв. м, что на 47% превышает показатель предыдущего года и составляет 9,7% от совокупного объема новых коммерческих площадей. Прирост обусловлен в основном вводом в эксплуатацию проектов в Москве (80% от объема офисного ввода), строительство которых началось в период более благоприятной макроэкономической конъюнктуры. В 2026 и 2027 годах прогнозируется ввод 813 тыс. и 623 тыс. кв. м офисной недвижимости соответственно, основная доля по-прежнему будет в столице. Заморозки строящихся проектов не ожидается. В сегменте торговой недвижимости по итогам 2025 года прогнозируется ввод 513 тыс. кв. м, что на 7% больше относительно 2024 года. Показатель является максимальным за последние три года и обусловлен вводом в эксплуатацию крупномасштабных объектов в Москве и Санкт-Петербурге.

Прогноз для коммерческого сектора

Рекордный объем ввода коммерческих площадей в РФ стал одной из причин роста вакансии во всех сегментах коммерции в 2025 году. В Москве наиболее высокую годовую динамику продемонстрировали склады (+2,3 п.п.) - с 0,5% в 2024 году до 2,8% в 2025-м. Аналитики прогнозируют, что в 2026-2028 годах среднегодовая динамика уровня вакантности по всем сегментам не превысит 1 п.п. Высокая девелоперская активность сохранится минимум до 2027 года, что обусловлено завершением строительства крупных проектов (в основном под конечных пользователей), запущенных в предыдущие периоды, считает региональный директор департамента исследований Nikoliers Татьяна Дивина.