В России производство сидра в РФ в январе - ноябре выросло на 23,5%

По данным Росалкогольтабакконтроля, оно составило 11,83 млн дал

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Производство сидра в России в январе - ноябре 2025 года выросло на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 11,83 млн дал, медовухи - на 10,3%, до 3,65 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом производство напитков брожения в январе - ноябре снизилось на 0,5%, до 845,88 млн дал, пива и пивных напитков - на 0,8%, до 830,19 млн дал.

Производство пива крепостью от 0,5% до 8,6% снизилось на 1,1%, до 719,71 млн дал, свыше 8,6% - на 7,2%, до 72,5 тыс. дал. В то же время выпуск пивных напитков вырос на 0,8%, до 110,41 млн дал.

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство пуаре в январе - ноябре 2025 года снизилось на 8,8%, до 202,5 тыс. дал.