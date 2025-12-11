Papa John's уходит из Казахстана и Киргизии

Решение приняли из-за потери выручки и роста расходов

АЛМА-АТА, 11 декабря. /ТАСС/. Американская сеть пиццерий Papa John's уходит из Казахстана и Киргизии из-за потери выручки и роста расходов. Об этом сообщил генеральный директор Papa John's Central Asia Данияр Монолбаев.

"Наша компания завершает деятельность как мастер-франчайзи Papa John’s в Киргизии и Казахстане. Это было тяжелое, но вынужденное решение, связанное с длительным падением выручки, ростом расходов и накопившимися обязательствами", - написал ресторатор в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Монолбаев отметил, что "все доступные средства были направлены на самые важные выплаты: заработные платы, налоги, арендные обязательства и погашение части долгов". Оставшиеся обязательства проходят юридическую процедуру, которая требует времени и последовательного исполнения, сообщил Монолбаев. По его словам, в Казахстане удалось помочь большинству сотрудников продолжить работу в других компаниях.

Сеть пиццерий Papa John's была открыта в Казахстане и Киргизии в 2018 году. В Казахстане работало 15 ресторанов, в Киргизии, как ранее сообщал Монолбаев, было открыто три ресторана, и еще три планировалось открыть.