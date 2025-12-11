В Новосибирской области раскритиковали повышение коэффициента по ОСАГО

Заксобрание региона и Сибирская ассоциация автоперевозчиков подготовят обращение к органам власти

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Резкое повышение территориального коэффициента по ОСАГО в Новосибирской области существенно ударит как по обычным автовладельцам, так и по перевозчикам. Обращение к органам власти в связи с решением ЦБ РФ подготовят профильный комитет Заксобрания региона и Сибирская ассоциация автоперевозчиков, сообщили их представители в ходе круглого стола в ТАСС.

Новосибирская область и Республика Ингушетия уже несколько лет входят в "красную" зону, в которую включаются регионы с высокими рисками недобросовестных действий в сфере ОСАГО. С 9 декабря решением ЦБ РФ тарифный коридор по ОСАГО расширился на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%. Также регулятор пересмотрел территориальные коэффициенты по ОСАГО - для пяти территорий Новосибирской области и части территорий Республики Ингушетия значение выросло вдвое.

Позиция ЦБ

Банк РФ регулирует страховые тарифы по ОСАГО посредством установления экономически обоснованных страховых тарифов, сообщил в ходе круглого стола заведующий сектором противодействия страховому мошенничеству Департамента страхового рынка ЦБ Василий Кулаков. При пересмотре тарифов анализируются фактические данные по виду страхования, в том числе региональный риск-фактор.

"К сожалению, в Новосибирской области в настоящее время сформировалась негативная статистика с высокой убыточностью. Если мы посмотрим последний отчетный период - на 1 октября за скользящий год - то увидим, что сумма страховых выплат, которая составила 9,3 млрд рублей, превысила сумму страховых премий, которая составила 6,7 млрд рублей. То есть разница составила 2,6 млрд рублей", - сказал представитель Центробанка. При этом разница в 2024 году составила порядка 200 млн рублей. По словам Кулакова, с учетом усугубления ситуации, повышение территориального коэффициента для региона экономически обосновано. При этом он допустил, что при улучшении обстановки тариф может быть пересмотрен.

В числе первопричин высокой убыточности страховых компаний Кулаков обозначил высокие риски недобросовестных или мошеннических действий. По данным ЦБ, частота страховых случаев в регионе превышает среднероссийские значения на 46%, а средняя страховая выплата - в полтора раза. Помимо этого, по показателю лиц, попадающих в ДТП три и более раза за год, область показывает значения, в четыре раза превышающие средние по РФ. "Фактически, сейчас происходит компенсация этого убытка всеми остальными участниками добросовестными водителями всех регионов", - пояснил Кулаков.

Мнение экспертов

Такое резкое повышение территориального коэффициента по ОСАГО в регионе приведет к существенному увеличению трат и социальным рискам, считают представители отрасли грузоперевозок.

"Считаем, что решения ЦБ должны быть отменены, и им [должна быть] дана оценка как несправедливым. Просим губернатора обратить пристальное внимание на эту проблему и рассмотреть ее на ближайшем заседании комиссии по БДД при правительстве. Просим МВД изучить опыт работы Чечни, Дагестана, Якутии, Забайкальского края и других регионов, которым благодаря совместной кропотливой работе удалось сократить масштабы мошенничества [с ОСАГО]", - заявил президент Сибирской ассоциации автоперевозчиков Вячеслав Трунаев.

Он добавил, что в результате повышения коэффициента ОСАГО с новыми финансовыми вызовами столкнутся в том числе перевозчики. Так, в среднем вместо порядка 60 тыс. рублей за полис компаниям придется платить 140 тыс. рублей. Для крупных фирм затраты только по полисам ОСАГО выросли на десятки миллионов рублей, сказал Трунаев. Это может привести к перекосу конкурентной способности между регионами, так как во многих других субъектах РФ затраты компаний существенно меньше. "Перевозчик вынужден будет это делать (повышать стоимость услуг, - прим. ТАСС). Таким образом <…> товары первого потребления - продукты питания, фармакология, отделочные материалы, бытовая техника и так далее - конечно, поднимутся в цене", - рассуждает президент ассоциации. Он уточнил, что объединение намерено обратиться с перечисленными доводами к органам власти.

Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания региона Валерий Ильенко также заявил, что намерен изучить с коллегами возможность обращения в федеральные органы власти с просьбой изменить или отменить решение по ОСАГО. "Подготовим запрос, и будем с инициативой выходить на федеральный уровень для того, чтобы изменить это решение", - сказал депутат.