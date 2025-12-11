В Туве продлят программу льготной ипотеки под 2% на год

За почти 2,5 года реализации проекта порядка 3 тыс. семей смогли приобрести жилье

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки под 2% на 1 тыс. сделок будет продлена в Туве на 2026 год. Об этом во время прямой линии на странице во "ВКонтакте" сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"Мы понимаем, что 2% для ипотеки в нынешних условиях, в регионах, где среднедушевые доходы низкие, это основной рыночный механизм, который дает возможность рождать и платежеспособный спрос, и предложение. <…> Нам удалось получить одобрение 1 тыс. сделок по льготной ипотеке в 2026 году", - сказал Ховалыг.

В 2023 году в Туве одобрили программу льготной ипотеки под 2%. На эти цели регион получил из федерального бюджета 250 млн рублей. Программа была рассчитана до июля 2024 года. В сентябре 2024 года, во время рабочей поездки в республику президента России Владимира Путина, глава Тувы попросил продлить программу льготной ипотеки для жителей республики. За почти 2,5 года реализации проекта порядка 3 тыс. семей смогли приобрести жилье на выгодных условиях.