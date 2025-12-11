ФРГ отвергла идею создания международного банка-кредитора для перевооружения ЕС

В структурах сообщества или альянса не обсуждаются ни концепция создания глобального банка обороны, безопасности и устойчивости, ни предложение о формировании Европейского банка перевооружения

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. ФРГ выступила против предложения о создании международного банка-кредитора для содействия перевооружению государств Евросоюза и европейских стран - членов НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на германский Минфин.

Согласно заявлению финансового ведомства, правительство Германии отвергает создание дополнительных инструментов финансирования в области вооружений. По сведениям Минфина, в структурах сообщества или альянса не обсуждаются ни концепция создания глобального банка обороны, безопасности и устойчивости, ни предложение о формировании Европейского банка перевооружения. Также не проводятся какие-либо дискуссии относительно возможного участия государств в подобных финансовых институтах.

"Укрепление обороноспособности является новым приоритетом для правительства Германии", - заявил представитель германского министерства финансов. "[Однако] правительство ФРГ сосредоточено на быстрой реализации проектов с использованием уже существующих инструментов в соответствии с потребностями государств-членов в ресурсах", - сказал он.

Представитель добавил, что финансирование в военной сфере должно осуществляться посредством разработанной недавно программы вооружения ЕС SAFE (бывшая ReArm EU). Она предусматривает предоставление государствам сообщества кредиты в размере до €150 млрд ($175 млрд) на совместные закупки оружия.