РЖД, "Лукойл" и "Камаз" выразили интерес к проектам в Туркмении

Россия входит в число ведущих торгово-экономических партнеров республики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Многие российские компании проявляют интерес к проектам в Туркмении. Среди них РЖД, "Лукойл", "Татнефть", "Камаз", говорится в материалах к визиту президента России Владимира Путина в республику.

"Россия - в числе ведущих торгово-экономических партнеров Туркменистана, - отмечается в материалах. - Интерес к сотрудничеству с туркменистанской стороной проявляют многие крупные российские компании, включая РЖД, "Лукойл", "Татнефть", "Камаз" и "Возрождение".

Визит президента РФ будет двухдневным. Запланировано несколько двусторонних встреч с лидерами стран, также прибывшими в Туркмению на форум в честь Международного года мира и доверия.