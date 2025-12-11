Большинство судебных решений подтверждают обоснованность блокировки счета

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Лишь в четырех случаях из более 500 обращений в суд за 11 месяцев 2025 года по вопросу необоснованной блокировки банковского счета судья встал на сторону заявителя и предписал разблокировать счет. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на форуме, посвященному антифроду.

"Можно выйти из базы [мошенников], обратившись в суд. За 11 месяцев было 504 обращения в суды. В четырех случаях суд принял решение, по которому кредитная организация, а не Банк России, должна исключить человека из базы и направить уведомление в Банк России о целесообразности исключения. Все остальные судебные решения подтвердили правомерность нахождения в базе", - сказал он, уточнив, что ежедневно ЦБ получает тысячи обращений граждан по этой теме.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по финансовому мониторингу с начала 2025 года получила 840 обращений от граждан и юридических лиц по вопросам блокировки банковских счетов, ранее сообщили ТАСС в ведомстве. Рост обращений связан с мерами банков против операций с признаками дроп-схем, когда граждан вовлекают в расчеты теневого бизнеса или вывод преступных средств.