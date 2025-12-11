Правительство рассматривает продление некоторых мер поддержки угольной отрасли

Замминистра энергетики Дмитрий Исламов заявил, что уже подготовлены предложения

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает предложение о продлении некоторых мер поддержки российского угольного сектора, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов в ходе выступления в Госдуме.

"Сейчас мы подготовили предложение и правительство сейчас рассматривает, принимает решение о том, чтобы по некоторым мерам рассмотреть возможность продления этих мер поддержки угольной отрасли", - сказал он.

Ранее источник в угольной отрасли рассказал ТАСС, что ведомства согласовали продление мер поддержки для угольных компаний, в том числе отсрочки по уплате налогов, до конца февраля. Эту информацию подтвердил и источник в Минэнерго. По его словам, решено до 28 февраля продлить сроки уплаты НДПИ на уголь и страховых взносов, не применять способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов в отношении задолженности, и меры взыскания за счет денежных средств на счетах налогоплательщика задолженности.

30 мая правительство РФ поддержало предоставление отсрочки по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря всем угольным компаниям.

Комплексный пакет также предполагал предоставление адресных субсидий угольным компаниям, компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлении сибирским угольным компаниям. Кроме того, предприятиям угольной отрасли РФ, испытывающим серьезную долговую нагрузку, было признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность.

Предприятия угольного сектора РФ в мае - ноябре 2025 года получили отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов на 45 млрд рублей, заявлял в ноябре исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго России Дмитрий Лопатин.

Минэнерго разработало проект постановления о продлении действия мер поддержки угольной отрасли до 31 мая 2026 года, говорил он.