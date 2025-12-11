МСП Ивановской области привлекли свыше 1,45 млрд рублей в 2025 году

Регион демонстрирует высокую долю малого и среднего бизнеса в формировании валового регионального продукта

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Малые и средние предприниматели Ивановской области с начала 2025 года получили поручительства на сумму более 280 млн рублей, что дало им возможность привлечь кредиты и банковские гарантии в объеме свыше 1,45 млрд рублей. Такая форма поддержки бизнеса является одной из наиболее востребованных, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам форума "Мой бизнес. Курс 2026".

"Представители малого и среднего бизнеса Ивановской области на итоговом форуме "Мой бизнес. Курск 2026" подвели итоги делового года, отметив значительный вклад сектора в экономику региона и обозначив приоритетные направления развития на будущий год. <…> Одним из наиболее востребованных инструментов для развития бизнеса остается финансовая поддержка. С начала года предпринимателям региона предоставлено 42 поручительства на сумму более 280 млн рублей, что позволило привлечь кредиты и банковские гарантии в объеме более 1,45 млрд рублей. Ивановским фондом поддержки предпринимательства выдано 257 микрозаймов на сумму около 430 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ивановская область три года подряд является лидером в онлайн-торговле после Москвы и Санкт-Петербурга по объему продаж на крупнейших российских маркетплейсах и лучшим региональным продавцом. Так, например, объем продаж на Wildberries за девять месяцев 2025 года составил 110,6 млрд рублей, что почти в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем продаж на Ozon составил 47,3 млрд рублей, что вдвое больше прошлогоднего показателя.

Региональные компании активно развивают международное сотрудничество. Так, например, в 2025 году ивановские предприятия заключили более 160 экспортных контрактов, а общий объем поддержанного экспорта субъектов МСП превысил 3,5 млн долларов. Продукция предприятий поставляется в страны Европы, Азии и СНГ. В инновационной сфере предприниматели и молодые ученые привлекли более 91 млн рублей на развитие своих проектов.

Как отметила директор центра "Мой бизнес" Ирина Корнилова, за 10 месяцев 2025 года в центре "Мой бизнес" предприниматели получили более 2,9 тыс. услуг. Ключевой темой года стала работа над повышением производительности труда и снижением издержек на предприятиях. В 2026 году работа центра будет сосредоточена на теме "Жизненный цикл продукта", а также на развитии сообщества и проекта "Бизнес в малых городах".

Ивановская область демонстрирует высокую долю малого и среднего бизнеса в формировании валового регионального продукта - 37,6%, что является одним из самых высоких показателей в России. В регионе активно работают 43,5 тыс. субъектов МСП и 79 тыс. самозанятых граждан. В Ивановской области губернатором Станиславом Воскресенским принято решение сохранить льготы для малого и среднего бизнеса до 2028 года, а также введен новый льготный режим АвтоУСН для микропредприятий - специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, не нужно платить страховые взносы, а налоги рассчитываются автоматически.