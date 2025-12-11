Узбекистан продолжает сотрудничество с "Лукойлом" с соблюдением санкций

По словам министра энергетики республики Журабека Мирзамахмудова, Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США заявило о продлении до 17 января генеральной лицензии, позволяющей продолжать переговоры с "Лукойлом" о продаже его зарубежных активов

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /ТАСС/. Узбекистанская сторона продолжает сотрудничество с российской компанией "Лукойл", соблюдая все санкционные требования. Об этом сообщил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента).

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Великобритания также включила "Лукойл" в санкционный список. В связи с введением ограничительных мер компания заявила о намерении продать свои международные активы.

"Мы ведем работу по этому вопросу. Исходя из сложившейся ситуации, мы, безусловно, действуем строго в соответствии с международными нормами и санкционными режимами. <...> Консультации также продолжаются, для этого привлечены международные юристы, мы работаем совместно с компанией "Лукойл", - сказал Мирзамахмудов, отвечая на вопрос о влиянии объявленных санкций на проекты российской компании в республике.

По его словам, Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило о продлении до 17 января 2026 года генеральной лицензии, позволяющей продолжать переговоры с "Лукойлом" о продаже его зарубежных активов. Как сообщалось ранее, предварительный срок действия лицензии истекал 13 декабря. "Думаем, что, исходя из наших национальных интересов и требований международных норм и международного права, удастся найти решение, отвечающее интересам Узбекистана", - отметил Мирзамахмудов.

По данным "Лукойла", в Узбекистане компания реализует на условиях соглашения о разделе продукции проекты "Канлым - Хаузак-Шады" и "Гиссар". За 20 лет работы в проекты на территории республики инвестировано $7,5 млрд, добыто 134,4 млрд куб. м природного газа.