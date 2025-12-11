Биткойн и Ethereum демонстрируют резкое снижение

Стоимость криптовалют фиксировалась на уровне $90,283 тыс. и $3,185 тыс. соответственно

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует резкое снижение, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 18:19 мск биткойн снижался на 1,9% и находился на уровне $90,283 тыс. К 18:29 мск биткойн замедлил снижение до $90,303 тыс. (-1,81%).

По данным Binance на 18:19 мск, курс Ethereum снижался на 4,33%, до $3,185 тыс. К 18:29 мск криптовалюта незначительно замедлила снижение и находилась на уровне $3,191 тыс. (-4%).

По данным Coinmarketcap на 11 декабря, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,07 трлн. Из них $1,802 трлн (58,6%) приходится на биткойн, $384,7 млрд (12,5%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 155 тыс. трейдеров на сумму $530,51 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на эфир. Около $397,09 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $133,42 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $179,54 млн, из которых около $125,64 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $53,9 млн - на короткие. Из общего числа ликвидаций позиций на биткойн пришлось около $175,11 млн, из которых около $136,38 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $38,73 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquidв паре BTC-USD стоимостью $23,18 млн.