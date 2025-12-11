В Хакасии представили предложения для повышения эффективности угольной отрасли

Заместитель главы Республики Хакасия Юлия Исмагилова также сообщила, что объемы добычи угля в Республике Хакасия по итогам 11 месяцев 2025 года составили 23,5 млн тонн

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Шесть предложений, направленных на развитие угольной отрасли, разработали в Республике Хакасия совместно с угольными компаниями. Среди них - предоставление государственных субсидий РЖД на покрытие части транспортных расходов и возобновление действия понижающих коэффициентов на перевозку угля, сообщила постоянный представитель Республики Хакасия - заместитель главы Республики Хакасия Юлия Исмагилова.

"Хотела бы озвучить шесть предложений по повышению эффективности угольной отрасли в целом в стране, мы прорабатывали эти методы вместе с угольными компаниями <…>. Первое - это предоставление государственных субсидий РЖД на покрытие части транспортных расходов - предполагается, что РЖД будет получать субсидии из федерального бюджета, а взамен будет предоставлять скидку угольным компаниям на перевозку угля. Второе предложение - это улучшение финансовой устойчивости угольных компаний в части именно логистических затрат и возобновление действия понижающих коэффициентов на перевозку угля, <…> третье - повышение эффективности железнодорожной инфраструктуры в части ее обновления. <…> Четвертое предложение - это введение специализированных вагонов повышенной грузоподъемности, пятое - модернизация производственных процессов, <…> шестое предложение - это снижение негативного влияния на окружающую среду, то есть важно учитывать, конечно, экологию", - сказала она на круглом столе фракции КПРФ на тему "Актуальные проблемы развития топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации" в Госдуме.

Исмагилова также сообщила, что объемы добычи угля в Республике Хакасия по итогам 11 месяцев 2025 года составили 23,5 млн тонн, что на 7% больше показателей за аналогичный период прошлого года. По ее словам, это произошло за счет увеличения поставок угля на внутренний рынок и на Запад. Однако она отметила, что в восточном направлении поставки снизились на 20%. "В 2020 году Хакасия отгружала на экспорт в восточном направлении 11,5 млн тонн [угля], и угольные компании нам говорили, что могли спокойно вывести больше 16 млн тонн. А сейчас, прогноз по 2025 году, где-то 5 млн тонн угля, падение больше, чем в два раза", - сказала она.

Исмагилова выделила три ключевые проблемы, препятствующие эффективному функционированию угольной промышленности. "Первое - связано с вывозом угля, как я сказала, на экспорт в восточном направлении, так как на текущий момент объем предъявляемых к перевозке грузов значительно больше, чем может перевезти железная дорога. <…> Вторая проблема - это географическая отдаленность, что как раз увеличивает расходы по транспортировке, и это как раз сказывается негативно на Республике Хакасия и Кузбассе. <…> И третья проблема - это нестабильность мировых цен на уголь, но здесь мы никак на это повлиять, к сожалению, не можем", - добавила она.