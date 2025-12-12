"Контур.Маркет": селедка под шубой подорожала за год на 10%

По данным исследования сервиса, картофель, свекла и яйца показали в 2025 году снижение цены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Домашний салат "Сельдь под шубой" в 2025 году обойдется в 365 рублей, что на 10% дороже, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в сервисе "Контур.Маркет".

"Чтобы оценить затраты на приготовление любимого блюда, аналитики "Контур.Маркета" изучили без малого 11 млн чеков, выданных при покупке ингредиентов для салата. Итого в 2024 году - 332 рубля, в 2025 - 365 рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость салата (условно - четыре порции) в РФ увеличилась на 10%, что существенно ниже прошлогодних показателей. В прошлом году прирост цены составил 21%", - рассказали там.

Отмечается, что среди лидеров по динамике подорожания - майонез (+29%), морковь (+28%) и сельдь (+17%). При этом рост цен на рыбу зафиксирован во всех регионах России, кроме Башкортостана, где напротив, отмечено снижение на 4%. "Нередко цены на рыбу и рыбную продукцию объясняют падением улова, но это не случай с сельдью. По данным Нацрыбресурса, по состоянию на 8 декабря улов сельди вырос на 31,3%, при этом цены на сельдь тихоокеанскую снизились с начала года на 26,7%, до 110 рублей за кг, на атлантическую - на 35%, до 132 рублей за кг. Вероятнее всего, что рост цены сельди обусловлен розничной надбавкой", - добавили аналитики.

По данным исследования, картофель, свекла и яйца показали в 2025 году снижение цены. Например, в случае с яйцами это объясняется перепроизводством - обратный отскок рынка после ажиотажного потребительского спроса 2023-2024 годов. А картофель и свекла подешевели благодаря богатому новому урожаю.