"Солид": консервативные стратегии в 2025 году оказались самыми выгодными

По данным исследования компании, портфель из облигаций показал доходность в 22% а среднегодовая ставка по депозитам - 18%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Консервативные стратегии в 2025 году оказались прибыльнее агрессивного трейдинга. Чтобы конкурировать с обычным банковским вкладом, управляющему на фондовом рынке требовалось обгонять индексы Мосбиржи на 18 п.п., говорится в результатах исследования, проведенного аналитиками инвестиционно-финансовой компании "Солид", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Результаты, объединенные в "Индекс дивана", показали, что на фоне жесткой денежно-кредитной политики и укрепления рубля консервативные инструменты оказались самыми выгодными", - отметили в компании. По данным исследования, портфель из облигаций показал доходность в 22% а среднегодовая ставка по депозитам - 18%. При этом, разрыв в доходности между банковским депозитом и портфелем цифровых валют превысил 60 п.п. в пользу пассивных вкладчиков.

В рамках исследования была смоделирована доходность пяти типажей инвесторов со стартовым капиталом в 1 млн рублей. Впервые за пять лет в лидерах оказался облигационный рынок. Доходность инвестора в облигациях составила 22%. Портфель, состоящий из корпоративных облигаций и ОФЗ, в среднем мог получить доходность с 1 млн в 1,22 млн рублей.

На втором месте, по результатам исследования, "Пассивный инвестор". "Он размещал средства на депозитах, пользуясь высокими ставками. Несмотря на то, что Банк России в течение года постепенно снижал ключевую ставку с 21% в январе до 16,5% в ноябре, средняя эффективная ставка портфеля оставалась высокой - 18,1% годовых. В результате, стратегия "ничегонеделания" принесла 181 000 рублей прибыли, увеличив капитал до 1,181 млн рублей, - отмечается в результатах исследования.

Иная картина, по данным "Солид", наблюдалась у "Активного инвестора", работающего с акциями РФ. В среднем его результат коррелировал с индексом полной доходности Мосбиржи, который по итогам года останется в пределах плюс-минус 2%, как итог общей волатильности рынка. Номинальный капитал такого инвестора находится в диапазоне от 980 тыс. до 1,02 млн рублей. "Необходимо понимать, что индекс показывает лишь "среднюю температуру по больнице". Именно здесь проявляется профессионализм: инвестору необходимо было опережать индекс Мосбиржи на 18 п.п. и выше, что реалистично за счет своевременной реакции на сигналы рынка и регулярной ребалансировки портфеля", - подчеркивается в результатах исследования.

В "Солид" также добавили, что аутсайдерами года стали стратегии бегства от рубля. "Валютный инвестор", собравший валютный портфель (доллары, евро, юани) в начале года в надежде на девальвацию, столкнулся с укреплением нацвалюты. Его потери составили 19%, а капитал сжался до 810 тыс. рублей. Еще драматичнее ситуация у "Криптоинвестора". Падение стоимости цифровых активов в долларах на 23,7%, наложенное на курсовую разницу, привело к обвалу рублевой стоимости портфеля на 41,5%. От условного миллиона осталось лишь 585 тыс. рублей.