Журавлев: в России нужно наращивать инвестиционную активность граждан

Это повысит стабильность финансовой системы и уровень жизни населения, сообщил зампред Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Наращивание инвестиционной активности граждан РФ обеспечит формирование надежных сбережений и приток долгосрочных инвестиций, заявил зампред Совета Федерации Николай Журавлев в обращении к участникам всероссийской финансовой конференции.

12 декабря в Красноярске проходит III Всероссийская конференция по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан. Участниками мероприятия стали представители властей регионов, территориальных отделений Банка России, профильных федеральных и региональных институтов развития, экспертного сообщества, образовательных и общественных организаций.

"Сегодня важно повышать и инвестиционную активность граждан. Это будет способствовать обеспечиванию надежных сбережений и притоку долгосрочный инвестиций", - сказал Журавлев.

Он отметил, что важнейшей задачей остается формирование финансовой культуры граждан. Это позволит повысить стабильность финансовой системы и уровень жизни населения. По итогам 2024 года индекс финграмотности в РФ достиг исторического максимума, что, по словам зампреда СФ, стало результатом слаженной работы Минфина РФ, ЦБ, законодателей и регионов. При этом в эпоху цифровых технологий появляются новые вызовы в сфере финансовой безопасности, добавил он. По словам Журавлева, эти вопросы находятся на особом контроле и сейчас прорабатывается очередной пакет законодательных мер. Он выразил надежду на обратную связь от регионов по федеральным решениям.

В конференции принимают участие регионы РФ, ставшие столицами финансовой культуры в этом году - Красноярский край и Нижегородская область.