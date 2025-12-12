Приложение Сбера для iPhone больше не доступно в App Store

Клиенты, которые не успели его скачать, могут обратиться в офис банка, сообщили в пресс-службе кредитной организации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Приложение Сбера под названием "Финансы онлайн" для iPhone больше не доступно в App Store, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Безопасное приложение для доступа к Сбербанк онлайн "Финансы онлайн" больше недоступно для скачивания в App Store. Те клиенты, которые не успели его скачать, могут обратиться в удобный офис банка и установить свежую версию приложения, специалисты Сбера помогут в этом. Также можно воспользоваться услугой выездного сервиса, тогда даже ехать никуда не придется", - сообщили в банке.

Новое приложение "Сбера" - "Финансы онлайн" стало доступно для скатывания 8 декабря. Перед этим очередное приложение банка для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов, "Финансы онлайн" продержалось несколько дней.