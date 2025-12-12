Путин: Россия нацелена на реализацию новых инвестпроектов в Туркмении

Президент РФ отметил, что за 10 месяцев 2025 года товарооборот уже вырос на 35%

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Российские компании намерены реализовывать новые инвестиционные проекты в Туркмении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.

"За 10 месяцев 2025 года товарооборот уже вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь предыдущий год. Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке. Крепнет сотрудничество в энергетике, транспорте, в других отраслях", - сказал Путин.

По словам российского лидера, стратегическое партнерство России и Туркмении развивается в духе дружбы и добрососедства и служит ярким примером того, как должны выстраиваться партнерские отношения в современном многополярном мире.

Говоря об экономическом партнерстве, глава российского государства отметил, что при активном участии двух стран реализуются масштабные многосторонние экономические инициативы, в том числе на Каспии и в Центральной Азии, ведется прокладка магистрального транспортного коридора Север - Юг, поступательно развиваются и двусторонние межрегиональные контакты.

По оценке Путина, обмены в культурно-гуманитарной и образовательной сферах нарастают. "Достаточно сказать, что в России обучается более 54 тыс. туркменистанских студентов", - сообщил он. Президент РФ также отметил, что Россия и Туркмения вовлечены в интеграционные процессы рынка Содружества Независимых Государств. Он напомнил, что в 2026 году Ашхабад примет председательскую вахту в СНГ. "Желаю в этой связи всяческих успехов туркменистанским коллегам и хочу заверить, что российская сторона окажет все необходимое содействие", - подчеркнул Путин.

Российский лидер поблагодарил руководство Туркмении и лично президента Сердара Бердымухамедова за радушие и гостеприимство.