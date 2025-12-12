ЦБ отозвал лицензию у "ИС банка"

По данным Банка России, деятельность кредитной организации ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Индустриальный сберегательный банк" из-за нарушения федеральных законов и требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, сообщается на сайте регулятора.

"Деятельность кредитной организации в значительной степени ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. Кроме того, банк проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков", - говорится в сообщении.

ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление "ИС банком" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Регулятор уточнил, что информация о проводившихся организацией операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, будет направлена в правоохранительные органы.

Банк России назначил в кредитную организацию временную администрацию до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По величине активов кредитная организация занимала 225-е место в банковской системе России.