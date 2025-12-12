Орбан: решение о бессрочной заморозке активов РФ нанесет непоправимый ущерб ЕС

Еврокомиссия "систематически насилует законодательство ЕС", подчеркнул венгерский премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 12 декабря. /ТАСС/. Возможное решение Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов в Европе нанесет непоправимый ущерб Евросоюзу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Читайте также

"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ

"Сегодня брюссельцы переходят Рубикон. В полдень состоится письменное голосование, которое нанесет непоправимый ущерб ЕС. Предметом голосования являются замороженные российские активы, по которым государства - члены ЕС до сих пор голосовали каждые 6 месяцев и принимали единогласное решение (по вопросу о продлении заморозки - прим. ТАСС)", - написал Орбан в X.

По его словам, Еврокомиссия "систематически насилует законодательство ЕС".