В России реализовали 37 тыс. проектов в сфере инициативного бюджетирования

Общий объем этих проектов составил более 60 млрд рублей, отметил замминистра финансов РФ Павел Кадочников

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. В сфере инициативного бюджетирования в РФ в 2024 году реализовано 37 тыс. проектов на общую сумму свыше 60 млрд рублей, сообщил на Всероссийской финансовой конференции в Красноярске замминистра финансов РФ Павел Кадочников.

Инициативное бюджетирование позволяет жителям самостоятельно выдвигать и отбирать важные для себя проекты, направленные на решение наиболее актуальных проблем, а также контролировать их реализацию. В сентябре 2025 года Минфин РФ сообщал, что инициативное бюджетирование стало одним из наиболее распространенных подходов вовлечения граждан в процесс государственного управления. Оно охватывает 81 регион России.

"Для нас, как для Минфина России, важнейшая часть - это бюджетная грамотность. Мы используем здесь проекты инициативного бюджетирования. По итогам прошлого года, по 2025 году мы не подводили еще итогов, у нас общее количество реализованных проектов инициативного бюджетирования - 37 тыс. Общий объем этих проектов - более 60 млрд рублей. Количество практик - 705", - сообщил Кадочников.

Он напомнил, что в этом году был проведен девятый всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования, где в шести номинациях были определены 18 проектов - победителей. Всего на участие в конкурсе было подано 1,2 тыс. заявок. "Это вот те лучшие практики, которые мы встречаем в регионах для того, чтобы граждане могли участвовать в принятии бюджетных решений и напрямую своими уже голосами, своими решениями влиять на то, что происходит в регионе и в муниципалитете", - подчеркнул он.

В Красноярске 12 декабря проходит III Всероссийская конференция по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан. Участниками мероприятия стали представители властей регионов, территориальных отделений Банка России, профильных федеральных и региональных институтов развития, экспертного сообщества, образовательных и общественных организаций. В конференции принимают участие регионы РФ, ставшие столицами финансовой культуры в этом году - Красноярский край и Нижегородская область.