Кавказ.РФ внедрит около 20 проектов бережливых технологий в туризме в 2026 году

Пилотная программа по перезагрузке производительности труда в туристической сфере призвана увеличить количество предприятий, работающих по бережливому производству

НАЛЬЧИК, 12 декабря. /ТАСС/. Почти два десятка проектов по внедрению бережливых технологий в туризме масштабирует Кавказ.РФ в 2026 году. Работа по повышению производительности труда в отрасли коснется санаториев и гостиниц Северного Кавказа, рассказали в институте развития.

"В 2026 году планируется реализовать 19 проектов по внедрению бережливого производства на предприятиях региона. Отбор заявок отраслевой центр компетенций начнет в начале следующего года. В 2025 году Кавказ.РФ помог внедрить инструменты бережливого производства в 13 организациях - в гостиницах, санаториях и турагентствах каждого из регионов Северо-Кавказского федерального округа", - пояснили в институте развития.

Пилотная программа по перезагрузке производительности труда в туристической сфере на Северном Кавказе призвана увеличить количество предприятий, работающих по бережливому производству. Работа ведется на самых чувствительных точках контакта с клиентами: заселение, уборка номеров, цифровое взаимодействие. В результате отстраивания рабочих процессов время заселения сократилось до 70% за счет внедрения онлайн-регистрации и системы обработки документов. Для уборки номеров были оптимизированы маршруты горничных и логистика инвентаря. Создание цифровых шаблонов в работе туроператоров сократило цикл избыточных согласований и время выпуска новых предложений на рынок.

"Мы перешли от теории к практике. Инструменты бережливости доказали свою эффективность на конкретных объектах. Это важный шаг в построении современной и конкурентоспособной индустрии гостеприимства на Северном Кавказе. Более того, мы планируем масштабировать лучшие практики на отрасль в целом. В перспективе эта работа призвана повысить производительность труда, улучшить качество сервиса, а, значит, увеличивать туристический поток", - отметил заместитель генерального директора института развития Кавказ. РФ Тимур Кебеков.

Отраслевой центр компетенций создан на базе Кавказ.РФ в 2024 году в соответствии с дорожной картой, утвержденной министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Это федеральный проект "Кадры для туризма" нацпроектов "Производительность труда" и "Туризм и индустрия гостеприимства".