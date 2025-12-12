Новые проекты ТОР "Амуро-Хинганская" позволят привлечь 24 млрд рублей

План привлечения новых резидентов утвердили на 2026 год

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. В Еврейской автономной области на территории опережающего развития (ТОР) "Амуро-Хинганская" планируют реализовать три новых проекта. Они позволят привлечь 24 млрд рублей в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"В ходе заседания набсовета утвержден план привлечения новых резидентов на 2026 год. Планируется заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОР "Амуро-Хинганская" не менее чем с двумя новыми резидентами для реализации трех инвестиционных проектов по строительству перегрузочного, агрологистического и нефтехимического терминалов. Это позволит привлечь в 2026 году инвестиции в основной капитал в объеме 24 млрд рублей, а также обеспечить создание более 360 рабочих мест, усилит экспортные возможности Еврейской автономной области", - говорится в сообщении по итогам заседания Наблюдательного совета ТОР "Амуро-Хинганская", расположенной в Еврейской автономной области.

Кроме того, планируется привлечь на площадку ТОР шести новых резидентов с объемом инвестиций более 2 млрд рублей. Также КРДВ совместно с КРДВ Хабаровск и правительством ЕАО ведет работу по привлечению шести новых резидентов, реализация инвестиционных проектов которых предполагает расширение границ ТОР "Амуро-Хинганская".

Общий объем вложенных резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Амуро-Хинганская" инвестиций составит 9,7 млрд рублей в 2026 году. Директор КРДВ Хабаровск Алексей Разин отметил, что по итогам десяти месяцев 2025 года фактически резиденты вложили в экономику региона более 9,5 млрд рублей, создали 531 рабочее место.

"Режим территории опережающего развития предоставляет инвесторам льготы, которые помогают создавать в области новые производства, инфраструктуру и рабочие места. Мы обсудили ход текущих проектов и планы на следующий год. В 2026 году в состав резидентов ТОР планируем включить еще двух инвесторов для развития примостовой зоны "Нижнеленинское - Тунцзян". Также мы настроены активизировать работу уже действующих резидентов. В индустриальном парке "Шалом", помимо питомника по выращиванию саженцев, появятся высокотехнологичные производства медицинского оборудования и фармацевтики - соответствующие соглашения подписали в ноябре. Все эти проекты работают на главное: формируют новую, современную экономику региона. Именно так мы создаем условия для устойчивого роста и делаем область по-настоящему привлекательной для людей и инвесторов", - сказала губернатор ЕАО Мария Костюк.

Площадь ТОР составляет 152,9 тыс. га и включает восемь площадок: "БирЗМ", "Амурлес", "Унгун", "Союзная", "ВТК", "ДВ Квартал", "Шалом" и "Нижнеленинское". В настоящее время по соглашениям с КРДВ проекты на ТОР "Амуро-Хинганская" реализуют семь резидентов. Общий объем заявленных инвестиций составляет 21,7 млрд рублей, бизнес создает 1 146 рабочих мест.