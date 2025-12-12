ЕМИСС предложили включить в перечень информсистем для предоставления госуслуг

Центральный сегмент Единой межведомственной информационно-статистической системы работает на базе Общероссийского государственного информационного центра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает включить Единую межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС) в перечень информсистем для предоставления государственных услуг и выполнения задач правительства и местных властей в интернете. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который подготовлен министерством.

"Проект постановления предусматривает включение ЕМИСС в перечень информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, указанных в подпункте "а" пункта 2 положения об инфраструктуре электронного правительства", - сказано в пояснительной записке к документу.

Согласно положению, в перечень входят "Госуслуги", Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг, система для проверки и подтверждения личности в интернете при получении государственных услуг, система для обмена информацией между различными государственными органами, а также система для обжалования решений и действий государственных органов до суда.

В документе отмечается, что центральный сегмент ЕМИСС работает на базе Общероссийского государственного информационного центра (ОГИЦ) и ранее он работал по правилам, утвержденным в 2007 году, однако в 2011 году его функции передали в инфраструктуру электронного правительства. При этом старые правила для ОГИЦ не были изменены. Сейчас ЕМИСС работает как часть инфраструктуры электронного правительства. В систему направляет данные 61 ведомство, в ней хранится более 8 тыс. различных показателей, и история этих данных идет на 65 лет назад. "Реализация проекта постановления в 2025-2026 годах будет осуществляться в рамках реализации национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", - сказано в пояснительной записке.