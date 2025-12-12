Эксперт Черновол не исключил, что ЦБ подаст еще один иск к Euroclear

Научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара отметил, что для рассмотрения дела в международном арбитраже или, например, в Международном суде ООН, нужна юрисдикция и обычно согласие сторон или государств

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Банк России вслед за иском к Euroclear может пожаловаться на действия депозитария в бельгийский суд. Такое мнение ТАСС высказал научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.

Банк России сообщил, что подает иск в Арбитражный суд города Москвы к Euroclear о взыскании причиненных ЦБ РФ убытков. В заявлении ЦБ поясняется, что решение принято в связи с убытками Банка России от действий бельгийского депозитария и планами Еврокомиссии прямого или косвенного использования его активов. Сумма требований в сообщении не уточняется.

"В российском суде проще юридически зафиксировать факт причинения ущерба, - сказал Черновол. - Дальше возможны обеспечительные меры и попытки взыскания на активы Euroclear в России. По оценкам самого депозитария, размер взысканий может составить до €16 млрд. При этом иск в Арбитражный суд города Москвы не мешает Банку России параллельно подать иск к Euroclear SA/NV в бельгийский суд. Вероятно, такие действия Банк России предпринимает на фоне риторики стран ЕС о возможной конфискации российских активов, находящихся в распоряжении Euroclear".

Эксперт отметил, что для рассмотрения дела в международном арбитраже или, например, в Международном суде ООН, нужна юрисдикция и обычно согласие сторон или государств. "А Euroclear - частная компания, управляемая холдингом Euroclear SA/NV", - заметил он.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. Около €180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия стремится получить согласие стран ЕС на использование российских активов для Украины.