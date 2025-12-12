В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

Их ввели в связи с действием сигнала "Ковер"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения были введены в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с сигналом "Ковер", сообщили в Telegram-канале авиагавани.

"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "Ковер". Аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

При этом в терминалах Шереметьево продолжается обслуживание пассажиров, ситуация остается спокойной. Аэропорт предупредил пассажиров быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями. Также возможны корректировки в расписании полетов.