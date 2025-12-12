В Карелии до 2030 года планируют возвести более 100 модульных почтовых отделений

Их построят с использованием быстровозводимых конструкций в сельских населенных пунктах, сообщили в парламенте республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 декабря. /ТАСС/. Более 100 модульных зданий почтовых отделений планируют построить до 2030 года в Карелии. Их возведут с использованием быстровозводимых конструкций в сельских населенных пунктах, сообщили в Telegram-канале парламента республики.

"До 2030 года в Карелии может появиться 105 новых модульных зданий почтовых отделений. Их планируют построить в сельских населенных пунктах с использованием быстровозводимых конструкций", - сказано в сообщении.

По словам директора Управления федеральной почтовой службы по Карелии Александра Сачкова, в республике уже появилось семь новых отделений, возведенных по технологии быстровозводимых конструкций. По его оценке, этот метод строительства хорошо себя зарекомендовал. Список населенных пунктов, где такие отделения появятся в 2026 году, планируют утвердить в первом квартале 2026 года.