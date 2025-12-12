Подведены итоги работы Российского национального комитета СИГРЭ в 2025 году

Главным событием года стала отчетная конференция по итогам 50-й сессии комитета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ, первый заместитель генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров провел ежегодную встречу научно-технических партнеров ассоциации. Участники обсудили итоги деятельности в 2025 году и планы по ее развитию, сообщили в группе "Россети".

"Главным событием года стала отчетная конференция по итогам 50-й сессии СИГРЭ. Эксперты проанализировали тематику мероприятия и рассмотрели подходы к решению ключевых задач, стоящих перед отраслью в эпоху глобальных перемен", - говорится в сообщении.

В числе приоритетных направлений комитета - обеспечение стабильности крупных энергосистем, определение векторов развития распределительных сетей и совершенствование сферы регулирования сетевого комплекса, подчеркнули в компании.

Еще одним значимым событием года стала международная научно-техническая конференция "Релейная защита и автоматика энергосистем", прошедшая в Казани при поддержке исследовательского комитета РНК.

"Российский национальный комитет активно вовлечен в глобальную повестку СИГРЭ. Внедрение новых методик работы, участие в создании и совершенствовании международных отраслевых стандартов, развитие компетенций специалистов, расширение направлений деятельности и продвижение продукции отечественных производителей за рубежом - это ключевые направления работы членов РНК", - сказал Муров.

Комитет приступил к подготовке к главному событию 2026 года - 51-й сессии СИГРЭ. В группе "Россети" напомнили, что осенью в рамках Российской энергетической недели под эгидой РНК состоялась конференция, где были представлены исследования молодых ученых и определены кандидаты для участия от России в ключевом мероприятии крупнейшей международной научно-технической ассоциации в электроэнергетике.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 41 дочерних и зависимых обществ, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.