НПО: цена на бензин в Румынии вырастет на 5-10% из-за санкций против "Лукойла"

Дизельное топливо подорожает на 7-12%, сообщила Asocia ia Energia Inteligent

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 12 декабря. /ТАСС/. Цена на бензин в первые три месяца 2026 года в Румынии вырастет на 5-10% из-за американских санкций против "Лукойла", дизельное топливо подорожает на 7-12%. Об этом сообщила румынская неправительственная организация (НПО) Asocia ia Energia Inteligent .

"Прогнозируемый рост [цен] будет более умеренный: 5-10% для бензина в первые три месяца [2026 года] и 7-12% для дизельного топлива", - говорится в пресс-релизе ассоциации на ее сайте.

Отмечается, что Румыния не является страной с самой высокой "структурной уязвимостью" в регионе, так как на ее территории действуют нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Petrom и Rompetrol. По данным НПО, сильнее всего санкции против "Лукойла" ударили по Болгарии. НПЗ "Лукойл - Нефтохим Бургас" является крупнейшим на Балканах, а также доминирует на внутреннем болгарском рынке. Бензин может подорожать на 8-15%, а дизтопливо - на 10-18%.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающую компанию "Лукойл" и ее дочерние структуры в новый пакет американских санкций. В Румынии компании "Лукойл" принадлежит НПЗ Petrotel в городе Плоешти и около 300 бензозаправочных станций.

Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, который "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться".