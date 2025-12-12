Новак: Россия делает все для защиты своих золотовалютных резервов

Незаконное изъятие активов РФ является абсолютно неприемлемым, заявил вице-премьер России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия делает все, чтобы защитить золотовалютные резервы страны. Незаконное изъятие активов РФ является абсолютно неприемлемым, заявил вице-премьер России Александр Новак в комментарии RT.

Ранее Банк России сообщил о подаче иска к Euroclear в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков, вызванных решениями о блокировании активов России. Сумма иска не уточняется.

"Мы делаем все, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, в том числе Центральный банк. Потому что незаконное изъятие абсолютно неприемлемо для нас", - сказал он.

О заморозке активов

ЕС и страны G7 заморозили с февраля 2022 года около €300 млрд активов РФ. €185 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Еврокомиссия (ЕК) в настоящее время добивается решения стран ЕС об экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита", чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026-2027 годах. Эта схема предусматривает вынесение ряда связанных между собой решений, первое из которых переводит заморозку активов России в Европе в бессрочный режим вместо действующего в настоящий момент механизма с продлением блокирования раз в 6 месяцев. ЕК рассчитывает, что это облегчит принятие решения об экспроприации активов на саммите ЕС 18-19 декабря.

Euroclear ранее неоднократно заявлял, что выступает против любого незаконного изъятия активов России и готов оспаривать его в Суде ЕС, если такое решение будет принято.