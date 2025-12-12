Еврокомиссия надеется защитить в суде свои решения по российским активам

ЕК хочет доказать правомочность своих решений о блокировании и экспроприации активов РФ

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия рассчитывает доказать в суде правомочность своих решений о блокировании и экспроприации российских активов. Об этом заявила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос об иске, который Центробанк России подал против депозитария Euroclear в Арбитражный суд Москвы.

Читайте также

ЦБ против Euroclear. Ответ Банка России на незаконные действия депозитария

"Еврокомиссия верит, что ее предложение по активам будет одобрено и что оно выдержит судебные разбирательства", - сказала Пинью.

Страны Евросоюза намерены 12 декабря принять по письменной процедуре решение о заморозке активов России в бессрочном режиме вместо нынешнего механизма его продления два раза в год. На саммите ЕС 18-19 декабря Еврокомиссия рассчитывает добиться от стран сообщества поддержки решения об экспроприации активов РФ под предлогом "репарационного кредита" для финансирования Киева в 2026-2027 годы.

12 декабря Центробанк России сообщил о подаче иска к Euroclear в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков, вызванных решениями о блокировании активов РФ. Сумма иска не уточняется.