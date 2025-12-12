Сбер профинансировал около 330 млрд рублей в строительство жилья в Ростовской области

Управляющий ростовского отделения Сбербанка Константин Бугрим отметил, что на фоне действующих в регионе ограничений в строительстве власти должны рассмотреть дополнительные меры поддержки для местных застройщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Строительство около 5 млн кв. метров жилья в настоящее время финансирует Сбер в Ростовской области, кредитная организация предоставила порядка 330 млрд рублей. Об этом заявил управляющий ростовского отделения Сбербанка Константин Бугрим.

"На сегодня Сбер финансирует порядка 330 миллиардов рублей в строительную отрасль, имеется в виду строительство жилья. Это порядка 80 проектов. На территории Ростовской области на сегодняшний день объем стройки составляет около 5 миллионов квадратных метров. Но есть необычная история. В Ростовской области львиной долей объема строительства жилья занимаются застройщики, которые иногородние - это Краснодар и Ставрополь", - сказал Бугрим.

По его словам, на фоне действующих в регионе ограничений в строительстве власти должны рассмотреть дополнительные меры поддержки для местных застройщиков.

"Мы провели экономическую оценку прогнозной деятельности на 2026 год, в том числе Ростовской области. Мы посмотрели, что в области прогнозируется увеличение ВРП на следующий год с темпом роста 104%. Мы прогнозируем и готовы принять участие в поддержке нашего домашнего бизнес-сообщества с немного большим темпом", - добавил руководитель реготделения.

Для этого, по словам Бугрима, банк готов включиться в различные региональные программы.