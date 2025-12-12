"Соллерс": ключевая ставка ЦБ на уровне 11-12% может оживить российский авторынок

Пока показатель высокий, отметил генеральный директор группы Николай Соболев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 11-12% может поспособствовать оживлению российского автомобильного рынка, сообщил журналистам генеральный директор группы "Соллерс" Николай Соболев.

Читайте также

Главная цифра в экономике: Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

"Ну, она экспертна. В нашем понимании, что 11-12% это уже будет более-менее рабочая среда. <…> Пока все-таки она высокая (ключевая ставка - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, при какой ставке возможна активизация российского авторынка.

В конце октября Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 16,5% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора запланировано на 19 декабря 2025 года.