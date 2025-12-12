Депутат ГД Панеш: иск ЦБ об активах РФ выведет спор на качественно иной уровень

Парламентарий заявил, что материальный ущерб от действий европейских структур должен быть полностью возмещен

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Намерение Банка России подать иск к бельгийской компании Euroclear выведет конфликт вокруг российских активов на качественно иной уровень, где пересекаются вопросы санкционного давления, нормы частного права и вопросы иммунитета государственных активов. Об этом заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).

Читайте также

ЦБ против Euroclear. Ответ Банка России на незаконные действия депозитария

Действия европейских структур причинили материальный ущерб, который необходимо полностью возместить, убежден парламентарий. "Есть имущество, есть посредник, который обязан обеспечивать операции с ним, и есть конкретные действия, которые лишили владельца возможности распоряжаться этим имуществом. Это прямо подводит нас к необходимости применять нормы о возмещении причиненных убытков. Депозитарий, являющийся ключевым звеном в цепочке учета ценных бумаг, обязан четко выполнять распоряжения их владельца. Если же исполнение этих распоряжений прекращается под предлогом каких-то внешних решений, то суд должен будет разобраться, имело ли место ненадлежащее исполнение обязательств и как компенсировать заблокированные активы", - сказал он.

Процессуальная сторона здесь предельно ясна - существует специальная статья Арбитражного процессуального кодекса, которая как раз и создана для ситуаций, когда спор возникает из-за иностранных ограничительных мер, пояснил Панеш. "Она дает возможность рассматривать подобные дела в российских судах, даже если в договоре был указан иной порядок. Более того, если сложившаяся санкционная обстановка делает обращение в иностранный суд бессмысленной формальностью без реальной перспективы, наш суд вправе признать такую договоренность неисполнимой. Данный подход уже был успешно применен в ряде аналогичных дел против этой же компании, когда суды признавали свою юрисдикцию и переходили к оценке размера ущерба", - полагает депутат.

Некоторые российские кредитные организации и инвесторы уже добились решений о взыскании значительных сумм, что создает для иностранного депозитария серьезную правовую нагрузку, констатировал Каплан Панеш.

"Теперь к этим спорам прибавится дело, затрагивающее резервы Центрального банка страны. Это выведет весь конфликт на качественно иной уровень, где пересекаются вопросы санкционного давления, нормы частного права и вопросы иммунитета государственных активов. Такой судебный процесс, конечно, не разрешит весь международный спор одномоментно, но он переведет его в правовое русло. Позиция России становится предметом серьезного судебного разбирательства, а не только дипломатических заявлений", - резюмировал депутат Госдумы.

ЦБ РФ подает иск к Euroclear

12 декабря стало известно, что Банк России подает в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных ЦБ РФ убытков, сообщила пресс-служба регулятора. Сумма требований к депозитарию в сообщении не уточняется. В ЦБ подчеркнули, что действиями депозитария Euroclear был причинен вред, "обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами".

Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.

ЕС и страны G7 заморозили с февраля 2022 года около €300 млрд активов РФ. €185 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Еврокомиссия (ЕК) добивается решения стран ЕС об экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита", чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026-2027 годах. Эта схема предусматривает вынесение ряда связанных между собой решений, первое из которых переводит заморозку активов России в Европе в бессрочный режим вместо действующего механизма с продлением блокирования раз в шесть месяцев. ЕК рассчитывает, что это облегчит на саммите ЕС 18-19 декабря принятие решения об экспроприации активов.

Euroclear ранее неоднократно заявлял, что выступает против любого незаконного изъятия активов России и готов оспаривать его в Суде ЕС, если такое решение будет принято.