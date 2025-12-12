В Подмосковье произвели более 300 тыс. тонн йогурта за 10 месяцев

Ведущими производителями йогурта в Московской области являются ООО "Эйч энд эн", ООО "Эрманн" и ООО "Братья Чебурашкины"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Почти половина российского объема йогуртов производится на территории Московской области. Всего же за десять месяцев 2025 года в регионе произвели почти 314 тыс. тонн продукта, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Подмосковные производители занимают первое место в России и в Центральном федеральном округе, обеспечивая более 71% от общего объема производства йогуртов в ЦФО и свыше 47% от общероссийского выпуска. <...> За 10 месяцев 2025 года предприятия региона выпустили 313,8 тыс. тонн йогурта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что ведущими производителями йогурта в Московской области являются ООО "Эйч энд эн", выпускающие продукцию под брендами "Даниссимо" и "Актибио", ООО "Эрманн" - известный широкой аудитории продукцией "Эрмигурт" и "Эпика", а также ООО "Братья Чебурашкины".

Отмечается, что по итогам прошлого года в Московской области было произведено почти 370 тыс. тонн йогурта.