В Подмосковье выросла средняя зарплата работников агропромышленного комплекса

Средняя ежемесячная зарплата в производстве пищевых продуктов составила 106,3 тыс. рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Среднемесячная заработная плата сотрудников предприятий агропромышленного комплекса Московской области по итогам девяти месяцев текущего года выросла на 15-21%. Самый высокий рост фиксируется у работников сельского хозяйства, об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"По итогам девяти месяцев 2025 года средняя ежемесячная зарплата в производстве пищевых продуктов составила 106,3 тыс. рублей, что на 15% выше уровня аналогичного периода 2024 года. В производстве напитков средние доходы сотрудников увеличились на 16,9% и достигли 116,9 тыс. рублей. Самый высокий рост отмечен в сельском хозяйстве: средняя зарплата поднялась на 21% и превысила 87,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также на региональных предприятиях фиксируется расширение кадрового состава. Так, в производстве пищевых продуктов среднесписочная численность сотрудников за отчетный период увеличилась до 84,8 тыс. человек, что на 5,8% выше аналогичного периода прошлого года. В производстве напитков рост более чем на 4% - до 8,2 тыс. человек, а в сельском хозяйстве - до 25,4 тысячи человек, что превышает показатели годом ранее на 3,6%

"Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство стали драйверами экономики. Рост инвестиций в отрасль усиливает ее влияние на рынок труда. Наши предприятия расширяют производственные мощности, активно переводят процессы в цифру и уже сейчас применяют автоматизированные технологии. Увеличение заработных плат и расширение кадрового состава - результат системной работы предприятий и мер государственной поддержки", - привели в пресс-службе слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных.