Стоимость серебра обновила исторический максимум

Цена превысила $65 за тройскую унцию

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $65 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 17:27 мск, цена на драгметалл росла на 0,72% и составляла $65,06 за тройскую унцию. К 17:33 мск стоимость серебра перешла к снижению до $64,535 за унцию (-0,09%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 372,7 (+1,38%).