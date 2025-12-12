Комитет ГД рекомендует внедрять наставничество для бизнесменов-ветеранов СВО

Экспертный совет при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству считает, что наставник поможет вернувшемуся домой человеку подобрать бизнес-модель, дать подсказки по регистрации, аренде, персоналу и рекламе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Экспертный совет при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП) считает важным внедрять институт наставничества для ветеранов СВО, которые планируют заниматься предпринимательством. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП, председатель экспертного совета при комитете Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"Экспертный совет при комитете Госдумы по МСП подвел итоги годовой работы и очертил повестку на 2026 год. Одна из самых чувствительных тем звучала вокруг участников СВО и их семей. Человек возвращается домой и не понимает, как войти в гражданскую экономику, куда идти с идеей. Ответ, который формируется на площадке совета - наставничество как живая опора. Предприниматель-наставник помогает подобрать реальную бизнес-модель, пройти этап регистрации, подсказать по аренде, персоналу, рекламе, подвести к действующим мерам поддержки. Разговор шел о том, как сделать такие пары наставник-участник СВО не единичным случайным успехом, а рабочим инструментом для регионов", - указал Говырин.

Еще одна системная проблема - обязательные неналоговые платежи, рассказал он. "Предприниматель сталкивается с платой за подключение, взносами за одну услугу, вторую, третью, при этом общая картина распадается на десятки разрозненных квитанций. На совете это описывают как "черный ящик" расходов, которые приходится открывать уже после того, как бизнес вошел в работу. Ответом должен стать единый госреестр таких платежей: с четким указанием правового основания, администратора, формулы расчета, сроков и реквизитов. Тогда при планировании проекта можно заранее посчитать, сколько будет стоить вход в локацию или отрасль, а не узнавать об этом по ходу", - считает парламентарий.

Отдельный сюжет - малые технологические компании, полагает депутат. "Инновационный бизнес часто не вписывается в классические программы поддержки: длинный цикл разработки, непонятная для чиновника нематериальная продукция, сложности с оценкой результатов. На площадке совета говорят о необходимости для таких компании специальных режимов сопровождения: упрощенного доступа к инфраструктуре, понятных требований к отчетам по грантам и контрактам, механизмов защиты интеллектуальных прав при работе с крупными заказчиками", - пояснил он.

На 2026 год зафиксирован еще один блок проблем, с которыми предприниматели живут годами: контрольно-надзорная система и отношения с ресурсоснабжающими организациями. "С одной стороны, проверки, разные трактовки одних и тех же норм, сроки, штрафы. С другой - подключение к воде, газу, электричеству, условия договоров, спорные доначисления. Задача совета на следующий год - постоянный мониторинг таких историй: сбор типовых кейсов, их разбор с участием бизнеса и ведомств, подготовка точечных предложений, которые можно сразу проверять на практике", - резюмирован Говырин.