Euractiv: Бельгия назвала свое условие для согласия на экспроприацию активов РФ

По информации портала, страна предложила остальным странам - членам Евросоюза расторгнуть все инвестиционные соглашения с Россией

© AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Бельгия предлагает остальным странам - членам Евросоюза расторгнуть все инвестиционные соглашения с Россией в качестве одного из условий своего согласия на экспроприацию замороженных активов РФ по схеме "репарационного кредита" Киеву. Об этом сообщил брюссельский портал Euractiv со ссылкой на текст документа, который обсуждают послы стран ЕС в рамках подготовки к саммиту 18-19 декабря.

"Бельгия требует от стран ЕС независимых и автономных финансовых гарантий в размере €210 млрд, которые останутся в силе, даже если схема будет признана судом юридически ничтожной. Также Бельгия требует покрытия всех судебных издержек, которые могут возникнуть у нее в случае исков со стороны России. Помимо этого, Бельгия требует, чтобы страны ЕС не заключали новых инвестиционных соглашений с Россией и разорвали уже действующие", - утверждает Euractiv. Портал напоминает, что Бельгия и Люксембург заключили договор о защите инвестиций с СССР в 1989 году, который остается в силе до сих пор.

Премьер-министр Барт Де Вевер назвал воровством планы Еврокомиссии экспроприировать €185 млрд, замороженные на площадке Euroclear в Бельгии. Королевство опасается российских ответных мер и требует юридически обязывающих гарантий от всех стран ЕС.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что экспроприация российских активов по любой схеме станет воровством. Посол предупредил, что ответные меры России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".