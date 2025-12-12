В Самарской области малый бизнес получил более 150 млн рублей льготной поддержки

С помощью специального сервиса предприниматели региона привлекли необходимые для своей деятельности средства по средней ставке 8,5% годовых

САМАРА, 12 декабря. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса в Самарской области привлекли более 150 млн рублей микрофинансовой поддержки на платформе МСП.РФ в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Предприятия Самарской области с начала 2025 года привлекли свыше 150 млн рублей через цифровую платформу МСП.РФ. С помощью специального сервиса по подбору и получению льготного микрофинансирования предприниматели региона привлекли необходимые для своей деятельности средства по средней ставке 8,5% годовых", - сказано в сообщении.

Меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, инвестирующего в развитие региона, внедряются в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Ранее он подписал соглашением о сотрудничестве с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. Действие соглашения позволяет создать в регионе благоприятную среду для предпринимателей. Программы финансовой поддержки, в частности, льготное финансирование на специальных условиях, позволяют малому и среднему бизнесу получить средства на запуск нового дела или поддержку действующего предприятия. Чаще всего в 2025 году микрофинансирование привлекали предприниматели из сферы услуг, торговли и промышленного производства, подчеркнули в пресс-службе.

Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса и реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Платформу используют более 1,4 млн предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свой бизнес. Региональным партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд Самарской области.