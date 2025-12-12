Китай, Иран и Турция лидируют по турпотоку в Петербург среди дальнего зарубежья

Внутренний турпоток в Петербург в 2025 году достиг 11,6 млн поездок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Больше всего путешественников из дальнего зарубежья приезжали в Санкт-Петербург из Китая, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Индии. Топ-5 стран, по предварительным итогам 2025 года, представила эксперт Российского союза туриндустрии Юлия Кислова на международном форуме "Travel Hub. Приезжай. Зима".

"Доля въездного туризма - небольшая, она не превысит 6,3% по итогам этого года. Но при этом за последние годы очень сильно расширилась география. Стали приезжать в город туристы из Эмиратов, Катара, Турции, Индии, Вьетнама, Таиланда, Южной Кореи и других стран. По предварительным итогам, въездной поток снизится немного в этом году, то есть общее снижение составит минус 7,7%. Причем наибольшее снижение ожидается за счет ближнего зарубежья - минус 10,7%, и минус 5,2% - дальнее зарубежье", - рассказала Кислова.

Среди основных причин - геополитическая напряженность, а также искусственные ограничения в ряде стран: так, эксперты отмечают, что в ряде европейских государств "существует определенный запрет на рекламу туров в Россию", указала она.

"Тем не менее, комитет по развитию туризма продолжает упорную работу по проведению роуд-шоу и мероприятий по продвижению Петербурга в дружественных странах, в частности, в Китае", - отметила Кислова. Растет количество гостей из стран Латинской Америки и Карибского бассейна - их доля в зарубежном турпотоке пока не превышает 2%, но только за этот год рост составил около 34%. Пятерка лидеров государств ближнего зарубежья по турпотоку в Петербург - Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан.

Топ-5 регионов по турпотоку в Петербург

Внутренний турпоток в Петербург в 2025 году достиг 11,6 млн поездок, основными поставщиками туристов традиционно являются Москва и Московская область. Помимо столичной агломерации больше всего путешественников приезжают из Республики Татарстан, Псковской области и Краснодарского края.

В общей сложности в 2025 году иногородние и иностранные путешественники совершили 12,4 млн поездок в Петербург - на 7% больше, чем в 2024 году (11,6 млн) и на 19% - в допандемийном 2019 (10,5 млн). Вклад туристов в экономику Петербурга достиг 843,1 млрд рублей, что на 15% выше показателя прошлого года.

Средний чек туристов из регионов России при поездке в Петербург увеличился почти на 9% и составил 61 тыс. рублей на человека. Средний чек туристов из государств дальнего зарубежья составил 117 тыс. рублей.

"Несмотря на новые вызовы и сложности, которых в туризме всегда хватает, Петербург все равно развивается, показывает позитивные тренды и позитивные результаты. Российские туристы исключительно преданы Петербургу, что подтверждается высоким уровнем удовлетворенности от поездок, а также высоким уровнем возвратности", - добавила эксперт.