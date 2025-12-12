Росатом готовится к продажам за рубеж комплекса "Брахиум" для лечения рака

Первый замгендиректора АО "Росатом наука" Александр Тузов считает, что российский аппарат сможет конкурировать с иностранными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Росатом работает над новой версией гамма-терапевтического аппарата "Брахиум" для лечения онкологических заболеваний, чтобы конкурировать с зарубежными производителями. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора акционерного общества "Росатом наука", кандидат технических наук Александр Тузов во время пленарного заседания конгресса "Ядерная медицина - 2025".

"Новая кооперация по проекту "Брахиум" - для этой задачи в рамках нашего единого отраслевого плана запускается проект по обновлению программного обеспечения с переводом на иностранные языки и доработки аппликаторов до ведущих западных образцов. Необходимо снизить габаритные характеристики, себестоимость. Рассчитываем выйти на цену примерно на уровне 24 млн рублей за экземпляр, если это получится, то мы сможем конкурировать с зарубежными производителями", - сказал он.

По словам заместителя генерального директора, прибор уже установлен в Ульяновске, Новосибирске, Туле и Донецке. Также получено регистрационное удостоверение в Белоруссии.

Гамма-терапевтический комплекс "Брахиум" предназначен для комплексного лечения онкологических заболеваний органов малого таза, молочной железы, пищевода, носоглотки и полости рта методом контактной лучевой терапии. Источник гамма-излучения на короткое время подводится непосредственно в область опухоли и производит облучение с очень высокой точностью, сохраняя при этом практически не затронутыми окружающие здоровые ткани. Данный способ используется как самостоятельно, так и совместно с дистанционной лучевой терапией, химиотерапией и хирургическими методами.

В Санкт-Петербурге с 11 по 13 декабря проходит IV Конгресс с международным участием "Ядерная медицина - 2025", посвященный 80-летию атомной промышленности. В мероприятии принимают участие свыше 500 ведущих профильных специалистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.