Россельхозбанк предупредил о популярных схемах мошенничества перед праздниками

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря /ТАСС/. Россельхозбанк предупредил о наиболее распространенных схемах мошенничества, которые активизируются в преддверии новогодних праздников. Злоумышленники используют фейковые открытки, поддельные фотоальбомы и фишинговые сайты, чтобы получить личные данные и доступ к деньгам, сообщается в Telegram-канале банка.

"Фейковые "новогодние открытки" замаскированы под изображения или видео - с теплыми пожеланиями и вирусами, которые могут привести к утечке личных данных", - говорится в сообщении.

Другая схема - рассылка сообщений от взломанных аккаунтов друзей со ссылками на якобы совместные фотографии.

Также распространяются "новогодние" фишинговые сайты, предлагающие подарки и товары с нереалистичными скидками.

Банк рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам, обязательно проверять у знакомых, действительно ли они отправляли файлы, а также внимательно относиться к любым "выгодным" предложениям в интернете.