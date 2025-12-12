Российский научный фонд поддержит три предложения в рамках нацпроекта

Эти идеи нацелены на развитие технологий и укрепление технологического суверенитета РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги конкурса по отбору технологических предложений для реализации национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Средства производства и автоматизации". Поддержку фонда получили три проекта, нацеленные на развитие технологий и укрепление технологического суверенитета России, сообщила пресс-служба РНФ.

"Среди направлений победивших технологических предложений: создание цифровой платформы проектирования комбинированного режущего инструмента с использованием подходов машинного обучения и аддитивных технологий, разработка методики обнаружения дефектов на частях солнечных батарей и элементах бортовой кабельной сети космических аппаратов, а также разработка базовых отечественных решений для автоматизированных систем управления технологическим оборудованием", - говорится в сообщении.

Первый проект будет развивать российская приборостроительная компания "Алькрона", специализирующаяся на разработке и поставках прецизионных инструментов, второй - АО "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева", один из ведущих разработчиков космических аппаратов в России, а третий будет реализован зеленоградским научно-производственным центром "Лазеры и аппаратура".

Как отмечается в конкурсной документации, планируемый срок реализации проектов составит до трех лет. Объем финансирования каждого проекта со стороны РНФ составит до 10 млн рублей для ориентированных научных исследований и до 30 млн рублей - для прикладных научных исследований. Значительную часть финансовой поддержки данным проектам должны оказать квалифицированные заказчики, выступившие с идеей решить эти задачи.