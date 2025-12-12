Роснано до конца года подготовит первую часть стандарта для венчурного рынка

Публикация первой полной версии стандарта запланирована к декабрю 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" до конца 2025 года опубликует первые методики единого открытого стандарта работы с технологическими проектами ранних стадий, который позволит выстроить бесшовную систему управления российской венчурной экосистемой, сообщили в пресс-службе Роснано.

"Первые методики будут опубликованы до конца 2025 года, в декабре начнется их внедрение в работу сети университетских стартап-студий ФИОП", - отметил на IV Всероссийском форуме технологического предпринимательства управляющий директор фонда Евгений Кирьянов, чьи слова приводит пресс-служба.

По данным фонда, сейчас в России действуют более 360 акселераторов и программ поддержки технологических предпринимателей, более 100 корпоративных акселераторов, несколько десятков фондов и множество бизнес-ангелов, однако единой структурированной системы управления и систематизации подходов на венчурном рынке нет. В фонде подчеркнули, что фрагментация усложняет взаимодействие участников рынка, включая государство, затрудняет сопоставление проектов и вынуждает предпринимателей каждый раз работать в новой "логике отбора".

В ФИОП сообщили, что часть методик, доработанных совместно с экспертами отрасли, уже запущена и апробирована на нескольких стартап-студиях. По итогам полугодового тестирования число проектов, рассматриваемых для поддержки, выросло в два раза, а проектов, по которым были одобрены инвестиции, - на 35%.

Публикация первой полной версии стандарта запланирована к декабрю 2026 года. Версия 1.0 будет выпущена в форме книги и будет содержать минимально необходимый набор методик для венчурных предпринимателей. В 2027 году проект планируется дополнить цифровыми инструментами, а в дальнейшем - разработать программу дополнительного профессионального образования для сертификации профильных экспертов.

По словам Кирьянова, зарубежные практики не ориентированы на российский рынок и не учитывают его специфику, при этом открытой единой методики управления венчурной компанией не существует и за рубежом. Стандартизация, отметил он, охватит ключевые этапы венчурной деятельности, включая скаутинг и скоринг проектов, формирование финансовых моделей, управление продуктом, инвестиционные решения, управление портфелем, выход из проектов, корпоративное пилотирование и отчетность.

Команда ФИОП группы "Роснано" продолжит консолидацию экспертного сообщества вокруг разработки стандарта, обновленные версии которого планируется публиковать в открытом доступе на ежегодной основе.